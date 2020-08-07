Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області (на 14 год. 08.07.2

Станом на 14 год. 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка у Новоайдарському районі Луганської області та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Підтверджено загибель 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

Основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі.

До гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 чол. та 200 од. тех., з них від: ДСНС (Луганської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей та САЗ ОРС ЦЗ) 632 чол. о/с та 139 од. техніки, у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П; ЗСУ 386 чол. о/с та 21 од. техніки; лісового господарства 101 чол. 40 од. техніки; Нацполіції 503 чол. о/с.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС. Роботи проводяться у цілодобовому режимі.

Прогноз погоди:

В Новоайдарскому районі Луганської області протягом дня хмарно без опадів, вітер південно-західний 3 м/с, температура повітря до 34 градусів тепла.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій