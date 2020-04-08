Вступникам, які не можуть зареєструвати е-кабінет через помилки у документах, не потрібно отримувати їхні дублікати

Вступникам, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет через помилки у документах про повну загальну середню освіту, необхідно звернутись до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників (забезпечується технічним адміністратором ЄДЕБО ДП “Інфоресурс”), надіславши на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду відповідного електронного листа.

Листи мають містити:

тему “Помилка при реєстрації П3.3.1” – при помилці “П3.3.1 Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності в даті народження, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО”;

тему “Помилка при реєстрації П3.3.2” – при помилці “П3.3.2 Помилка при реєстрації: в даних вступника, що містяться в ЄДЕБО, є розбіжності в ПІБ, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО”.

До листа необхідно додати: сканкопії (фото) свідоцтва/атестата про ПЗСО (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта (з ПІБ, серією, номером, датою видачі, терміном дії (для ID-паспорта)), скріншоти з помилкою.

У разі виявлення вказаних вище помилок, їхнє тимчасове виправлення здійснює ДП “Інфоресурс” без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката) – це дасть можливість вступникам подати електронні заяви. Виготовлення дублікатів повинно бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.

Відповідний лист МОН направлено до керівників закладів вищої та фахової передвищої освіти та керівників департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Нагадаємо, МОН надало інструкції, як правильно розрахувати середній бал атестата для подання заяви на вступ до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Кабінет Міністрів України