Маємо зберегти доступ людей до пошти та підвищити якість послуг, — Денис Шмигаль

Проект Укрпошти «Пересувні відділення» має трансформувати пошту у віддалених населених пунктах та дати змогу їх мешканцям отримувати комфортні й сучасні послуги.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час офіційної презентації нових авто пересувних відділень Укрпошти, що відбулась у середу, 5 серпня. У заході також взяли участь Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, Міністр інфраструктури Владислав Криклій та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За словами очільника Уряду, в Україні є понад 13 мільйонів людей, які живуть у віддалених населених пунктах, і саме пошта є місцем, де вони можуть отримати необхідні послуги.

«Пересувні відділення доставлятимуть людям пошту, ліки, продукти харчування. Там можна буде сплатити комунальні послуги чи отримати замовлення з онлайн-магазинів. Цей проект, «Дія», ЦНАПи в кожній громаді — це все частина урядової стратегії, яка має зменшити бюрократію та збільшити довіру українців до держави», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив, що проект пересувних відділень, який реалізовує Укрпошта, має позитивний вплив на економіку. «Такий проект створює робочі місця та підтримує національного виробника, адже дообладнання цих автомобілів відбувається на базі одного з черкаських підприємств. До кінця цього року таких авто має бути 630, а наступного року — 2 тисячі», — зазначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль додав, що автомобілі пересувних відділень будуть їздити до кожного населеного пункту за графіком залежно від потреб населення. До сіл з населенням до 100 жителів — один раз на тиждень, до 500 — двічі, до 1200 — тричі, понад 1200 — чотири або п’ять разів на тиждень.

Довідково

Пересувне відділення поштового зв’язку (ПВПЗ) — це повноцінне поштове відділення, яке приїжджає у невеликі села та селища міського типу з населенням до 2 тис. жителів. Пересувні відділення потрібні для того, аби жителі навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів України отримали всі потрібні їм поштові, логістичні й фінансові послуги, а також доставку ліків.

10 квітня 2020 року Укрпошта підписала договір фінансового лізингу з ПУМБ про закупівлю 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для пересувних відділень вартістю майже 8,5 млн євро.

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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України