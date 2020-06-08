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Кабінет Міністрів ухвалив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки

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Документ містить європейські підходи до розвитку регіонів. У стратегії визначено, як держава буде розвивати та підтримувати території, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, міські агломерації, монофункціональні міста, сільські території у несприятливих умовах, гірські райони, макрорегіон «Азов-Чорне море», прикордонні території та інші.

«Враховано також питання нового адміністративно-територіального устрою. Новостворені 136 районів та 1470 ОТГ — це лише один із кроків у цьому напрямі. Ми говоримо, перш за все, про нові якісні послуги, оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що про жодне скорочення об’єктів соціальної інфраструктури не йдеться.

«Ми маємо на меті наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність державних послуг. По регіональних поїздках я бачу, що це питання людей хвилює. Ще раз запевняю українців: всі об’єкти соціальної інфраструктури не залежать від переформатування районів, і вони працюватимуть, як і до цього часу», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду додав, що тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти.

Денис Шмигаль також підкреслив важливість нової Державної стратегії регіонального розвитку в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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