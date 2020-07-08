Прем’єр-міністр доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

У зв’язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту міста Бейрут Ліванської Республіки, Денис Шмигаль 6 серпня доручив перевірити на безпечність зберігання суб’єктами господарювання аміачної селітри.

«Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив», — йдеться в документі.

Відповідне доручення Прем’єр-міністр дав Міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, т.в.о. голови Державної служби України з питань праці Віталію Сажієнку, голові Національної поліції України Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської держадміністрацій.

Про результати перевірки зазначені особи мають поінформувати Кабінет Міністрів до 15 вересня 2020 року.

Довідково

За офіційними даними МОЗ Лівану, станом на кінець дня 05.08.2020 р. в результаті вибухів у м. Бейрут загинуло більше 135 осіб, десятки людей зникли безвісти, приблизно 5000 громадян зазнали поранень. За інформацією місцевих представників влади, близько 300 тис. осіб залишилися без домівок.

За оперативною інформацією, отриманою від влади Лівану, станом на 09.00 год. 06.08.2020 р. громадяни України серед загиблих та постраждалих осіб відсутні.

Кабінет Міністрів України