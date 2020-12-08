При виїзді з Криму самоізоляцію можна не проходити у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту

Кабінет Міністрів України вніс зміни до свого розпорядження від 8 серпня 2020 р. № 979 «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Згідно з ними зобов’язання щодо самоізоляції протягом 14 днів припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції, або у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Окрім того, обов’язкова самоізоляція не застосовується до абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополя, з метою вступу (подання документів тощо) до закладів освіти на підконтрольній території України та/або початку навчання (вирішення питань, пов’язаних із початком навчання) у закладах освіти на підконтрольній території України мають право на виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя та на в’їзд до тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя самостійно або у супроводі законного представника.

Тобто, відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови одержання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції протягом 14 днів з використанням електронного сервісу “Дій вдома”:

⁃ місце проживання яких зареєстровано на підконтрольній Уряду України території при виїзді з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

⁃ місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі при в’їзді на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

⁃ у разі якщо перетин здійснюється з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

А також при перетині за наявності гуманітарних підстав.

У разі виникнення додаткових питань, можна звертатить:

⁃ у робочі дні з 8:00 до 17:00 +380445369241;

⁃ цілодобово на короткий номер 1545 або +380442841915;

⁃ на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду