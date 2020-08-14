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Зростання мінімальної заробітної плати збільшить надходження ПДФО на 1,2 млрд грн та ЄСВ на 1,7 млрд грн

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У цьому році завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн ПДФО розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.

Про це наголосив Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Цього року підвищення МЗП відбудеться в межах 300 грн - з 4723 грн до 5000 грн. Це дає можливість поліпшити життя громадян, які отримують мінімальну зарплату, збільшить надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду», - повідомив Міністр.

Сергій Марченко висловив переконання, що бізнес, який легально платить офіційну зарплату набагато вище мінімальної, ніяких змін не відчує.

«А компанії, які сплачують податки тільки з 4723 грн мінімальної зарплати, а решту видають у конвертах, скоріше за все, і висловлюють невдоволення. Повинен бути нормальний діалог суспільства, бізнесу і держави», - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України

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