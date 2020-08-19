Місцеві вибори мають пройти в безпечних умовах — Прем’єр-міністр

Кабінет Міністрів України під час засідання, 19 серпня, схвалив Порядок фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня 2020 року. Документ визначає джерела фінансування, механізм перерахування коштів територіальним виборчим комісіям, а також механізм повернення ними невикористаних коштів.

«Всього на місцеві вибори буде виділено 2,3 млрд грн. 25 жовтня має відбутися безпечний та прозорий виборчий процес для того, аби люди отримали своїх представників на місцях. Це дуже важливий крок на шляху до завершення реформи децентралізації, адже ці вибори відбудуться уже на новій адміністративно-територіальній основі», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Уряду доручив Міністерству охорони здоров’я розробити рекомендації для забезпечення проведення місцевих виборів у безпечних умовах та передати їх до Центральної виборчої комісії і територіальних виборчих комісій.

«У нас вже є звернення та пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ опрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу. Часу залишилось небагато, тому прошу не відкладати це питання», — сказав очільник Уряду.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив проект постанови про Порядок фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.