Уряд уточнив категорії іноземців, які зможуть в’їжджати в Україну в період обмежень

Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 27 серпня вніс зміни до постанови від 22 липня № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Також було ухвалено рішення скасувати як нереалізовану постанову про внесення змін до постанови №641, прийняту 26 серпня.

З метою запобігання поширенню на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 запроваджуються тимчасові обмеження на в'їзд в Україну іноземцям.

Водночас право в’їзду на територію України у період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян. Також відповідно до українського законодавства, Голова Державної прикордонної служби може ухвалювати додаткові рішення про контрольований пропуск іноземців через державний кордон.

Відповідно до урядового рішення в’їзд в Україну дозволяється іноземцям, які:

— є родичами першої лінії громадян України;

— мають офіційний діючий дозвіл на роботу в Україні;

— є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

— прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

— прибувають в країну з метою навчання;

— проходять військову службу в Збройних Силах;

— постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

— є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ.

— є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

— є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

— прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих осіб;

— є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

— прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Зазначені категорії іноземних громадян повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням СОVID-19 та обсервацією (виданий страховою компанією, яка має представництво в Україні).

Також зможуть в’їхати на територію України іноземці, які:

— визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

— є дипломатами, працівниками консульських установ, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей або є особами, які прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

— є інструкторами Збройних Сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України