Батьки можуть самі обирати форми навчання для дітей — Денис Шмигаль

Про це Прем’єр-міністр розповів в ефірі програми «Сніданок з 1+1» у вівторок 1 вересня.

Денис Шмигаль зауважив, що згідно з рішенням Уряду 1 вересня цього року проходить у класичній формі загалом в Україні. Однак у «червоних зонах» навчання відбуватиметься дистанційно.

«Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду додав, що продовжуватимуть транслюватися телевізійні уроки, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Окремо Прем’єр-міністр підкреслив, що відповідальність за закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо для викладацького складу несуть місцеві органи влади.

«Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі», — сказав Денис Шмигаль.

За словами Глави Уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні та дошкільні. Однак якщо ВНЗ перебуватимуть у «помаранчевій зоні», буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України