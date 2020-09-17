Уряд схвалив ініційовані МОЗ зміни до постанови про карантинні заходи

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив ініційовані МОЗ зміни до постанови щодо встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання уряду.

“Ці зміни були розроблені та подані на затвердження уряду після наради з мерами міст, яка відбулася днями. Саме в синергії з регіонами була знайдена спільна позиція щодо запровадження карантинних заходів”, - зазначив очільник МОЗ.

Документ, зокрема, передбачає, що рішення про заборону роботи освітніх закладів на територіях з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде прийматися лише спільно Державною та регіональною комісіями з питань ТЕБ та НС.

У адміністративних одиницях з “помаранчевим”, “жовтим” та “зеленим” рівнями забороняється робота шкіл у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 відправлено більше ніж 50 відсотків класів.

Згідно із затвердженими змінами, “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням Державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС у разі завантаженості більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом 5 днів підряд, або перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 (випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у 5 разів.

Це може бути одномоментне закриття всіх сфер бізнесу або поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.

Також на засіданні було ухвалено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

МОЗ України