Денис Шмигаль назвав пріоритетні напрямки фінансування у Держбюджеті-2021

Пріоритети Уряду не змінилися і вони чітко відображені в кошторисі: медицина, освіта, безпека та оборона, соціальний захист людей, будівництво доріг та підтримка бізнесу.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 16 вересня.

Цього тижня Уряд подав до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на 2021 рік. Денис Шмигаль підкреслив: це оптимальний документ, який максимально враховує потреби людей і водночас є реалістичним до виконання.

«У бюджеті закладено безпрецедентні видатки на медицину — 156 млрд грн. На 27,5 млрд більше, ніж цьогоріч. Це дасть змогу наступного року на 30% підвищити зарплати лікарям. Це покращить якість медичних послуг та дозволить додатково облаштувати лікарні сучасним обладнанням. Майже 20 млрд грн буде виділено на боротьбу з коронавірусом. Це означає, що на наступний рік лікарні будуть забезпечені всім необхідним», — зазначив очільник Уряду.

Ще один пріоритет, за словами Прем’єр-міністра, це збільшення видатків на освіту — зростання на 34 млрд грн. Традиційно будуть підвищені видатки на соціальний захист населення, продовжиться збільшення державних інвестицій в інфраструктуру.

«150 млрд грн передбачається на будівництво доріг у наступному році. Це безпрецедентна сума. Програма Президента «Велике будівництво» — це програма, яка створює десятки тисяч робочих місць та сприяє відновленню економіки», — сказав Денис Шмигаль.

Глава Уряду також зауважив, що існують деякі міфи про проект бюджету, що потребують роз’яснення. Один із них — непідйомний дефіцит. Прем’єр-міністр наголосив: через пандемію чи не кожна країна світу збільшила дефіцити своїх бюджетів.

«Це було зроблено для того, щоб не підвищувати податки та збільшити видатки на медицину, на підтримку людей та бізнесу. На наступний рік ми закладаємо в бюджет 6% дефіциту, що на 1,5% менше, ніж в цьому році. Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття дефіциту. Ми очікуємо збільшення надходжень від податкової та митниці за рахунок покращення їх роботи», — зазначив Денис Шмигаль.

Другий міф, за словами Прем’єр-міністра, — це невиправдане підвищення мінімальної зарплати, яка з 1 січня буде встановлена на рівні 6 тис. грн, а з 1 липня становитиме 6,5 тис. грн.

«Критикують за те, що це невиправдане рішення. Не згоден. Таке підвищення точно сприяє збільшенню попиту, а значить і зростанню економіки», — підкреслив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України