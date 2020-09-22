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Денис Шмигаль обговорив з Альфредом Каммером співпрацю України з МВФ

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21 вересня провів онлайн-зустріч із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Також були присутні Міністр фінансів Сергій Марченко та Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Денис Шмигаль особисто привітав Альфреда Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і Президента, і Уряду України.

«Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи», — сказав Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Прем’єр-міністр також запросив Альфреда Каммера відвідати Україну після завершення обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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