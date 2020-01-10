Оперативна інформація про надзвичайні ситуації на території України станом на 7 год. 1 жовтня

Луганська область

30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (3 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 9,3 тис. гектарів.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 229 чоловік та 204 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 516 чоловік та 107 од. техніки (в тому числі із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Щодо відключення електропостачання

Станом на 7 год. 1 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 162 населених пункти у 9 областях, а саме: Луганська – 52, Київська – 43, Чернігівська – 18, Кіровоградська – 15, Черкаська – 13, Донецька – 10, Житомирська – 5, Дніпропетровська – 3 та Сумська – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій