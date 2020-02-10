Оперативна інформація щодо ліквідації надзвичайної ситуації пов'язаної з лісовими пожежами на території Луганської області (станом на 7:00)

Протягом 30 вересня та 1 жовтня вздовж лінії розмежування виникло 8 масштабних осередків лісових пожеж з яких 1 осередок між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано.

Найбільш складна обстановка склалася від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянінове, Олександрівка, Пурдовка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, СтарийАйдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).

Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 17. Евакуйовано 150 чоловік. За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 13 тис. гектарів.

Всього до гасіння залучено 2 тис. 557 чоловік та 264 од. техніки, з них від ДСНС 687 чоловік особового складу та 158 од. техніки (із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей), у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8, якими протягом 1 жовтня здійснено 60 скидів (246 т води).

На місці також працюють психологи обласного управління ДСНС.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 7 основних осередках пожеж.

Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій