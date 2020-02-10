Держлісагентство має негайно розробити стратегію боротьби з лісовими пожежами, — Прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Луганської області 2 жовтня оглянув масштаби негативних наслідків поширення пожеж, що спалахнули напередодні.

За словами очільника Уряду, станом на зараз від вогню постраждало майже 19 тисяч га лісових насаджень, низка населених пунктів та 250-300 будинків. «Є ще декілька осередків, де пожежі усуваються. Вони локалізовані. Населені пункти захищені. На всіх кордонах розставлені відповідні сили. Дві сотні наземної техніки працює та близько 2,6 тисячі рятувальників», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що від пожеж постраждав і КПВВ «Станиця Луганська». «Вигорів один модуль, решту вдалося врятувати. Значних інфраструктурних втрат немає. Щойно там зникне задимлення, упродовж доби можна буде відновити сполучення», — відзначив очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр провів нараду за участі голови Державної служби надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, першого заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, голови Державного агентства лісових ресурсів Василя Кузьовича, голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, представників Національної поліції та Державної прикордонної служби.

«Висновки наступні: Держлісагентство має негайно розробити й затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливості виникнення таких пожеж», — наголосив Денис Шмигаль та додав, що досі такої стратегії в Україні не було.

Прем’єр-міністр зазначив, що стосовно причин пожеж уже порушено 10 кримінальних проваджень. Версій розглядається декілька й вони будуть названі за результатами слідства.

Крім того, Денис Шмигаль наголосив, що стратегія держави щодо грошової допомоги постраждалим залишається незмінною. «Сума коштів з резервного фонду буде виділена щойно будуть підраховані збитки. Це 300 тис. грн за повністю зруйнований будинок, 200 тис. грн за загиблого члена сім'ї, 50 тис. грн за часткове пошкодження будинку та 20 тис. грн, якщо постраждало господарство. Область також готова виплачувати допомогу зі свого резервного фонду», — сказав Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України