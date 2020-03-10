Оперативна інформація щодо ліквідації надзвичайної ситуації пов'язаної з лісовими пожежами на території Луганської обл ( на 07 год 03.10)

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Продовжується гасіння 7 основних осередків:

осередок № 1 пожежа, яка виникла на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка. Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ). Залучено 392 чол. та 51 од. техніки, з них від ДСНС 126 чол. о/с та 34 од. техніки.

Враховуючи загрозу поширення пожежі місцевими органами влади проведено оповіщення населення щодо можливої евакуації у разі ускладнення обстановки.

Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

осередок № 2 поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку м. Сєвєродонецьк. Загорання лісового масиву на площі 8,5 тис. га. Залучено 304 чол. та 17 од. техніки, з них від ДСНС 65 чол. о/с та 16 од. техніки.

осередок № 3 поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітонове (Новоайдарський район). Локалізовано о 20 год. 00 хв. 2 жовтня на площі близько 2,6 тис. га. Залучено 184 чол. та 9 од. техніки, з них від ДСНС 14 чол. о/с та 3 од. техніки.

осередок № 4 поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа на площі 300 га. Для гасіння додатково залучено пожежний потяг. Залучено 322 чол. та 18 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 10 од. техніки.

осередок № 5 між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 га. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ). Залучено 366 чол. та 27 од. техніки, з них від ДСНС 39 чол. о/с та 11 од. техніки.

осередок № 6 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1,1 тис. га лісу. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (ІМР). Залучено 294 чол. та 47 од. техніки, з них від ДСНС 101 чол. о/с та 27 од. техніки.

осередок № 7 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності. Залучено 256 чол. та 30 од. техніки, з них від ДСНС 55 чол. о/с та 15 од. техніки.

За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 2 жовтня на території Луганської області здійснено 123 скиди (396 тон води). З початку гасіння пожеж 183 скиди (646 тон води).

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області виявлено тіла 7 осіб, крім цього травмовано 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС). Вважаються зниклими безвісті 4 особи.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Всього до гасіння залучено 2 тис. 296 чоловік та 216 од. техніки, у тому числі від ДСНС - 472 чол., 122 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 3 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Запорізької, Кіровоградської, Донецької, Харківської та Полтавської областей. Розгорнуто пересувний пункт управління ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 3 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, вітер південно-східний до 15 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html

Державна служба України з надзвичайних ситуацій