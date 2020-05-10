Луганщина: з 8 основних осередків пожеж 6 осередків - ліквідовані, 1 - локалізований (станом на 9:00 5 жовтня)

На території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Станом на 9 год. 5 жовтня з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 6 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізований, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі с. Смолянинове, а саме:

осередок № 1 пожежа, яка виникла на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень. Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ). Залучено 717 чол. та 109 од. техніки, з них від ДСНС 351 чол. о/с та 80 од. техніки.

Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

осередок № 2 поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку м. Сєвєродонецьк. Пожежу о 8 год. 30 хв. 5 жовтня ліквідовано.

осередок № 3 поблизу н.п. Трьохізбенка, Муратове та Капітанове (Новоайдарський район). Пожежу о 8 год. 30 хв. 5 жовтня ліквідовано.

осередок № 4 поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа. Пожежу о 9 год. 00 хв. 4 жовтня ліквідовано.

осередок № 5 між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Пожежу очерету та сухої рослинності о 19 год. 30 хв. 3 жовтня ліквідовано.

осередок № 6 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район). Пожежу локалізовано о 19 год. 30 хв. 3 жовтня на площі близько 2 тис. га. Для гасіння додатково залучено пожежний потяг. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (ІМР). Залучено 449 чол. та 34 од. техніки, з них від ДСНС 69 чол. о/с та 19 од. техніки.

осередок № 7 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район). Пожежу очерету та сухої рослинності о 9 год. 15 хв. 4 жовтня ліквідовано.

За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 7 осередків складає понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 146 скидів (436 тон води). З початку гасіння пожеж 491 скид (1 тис. 586 тон води).

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів та 4 осіб причина загибелі встановлюється. Постраждало 18 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 821 чоловік та 251 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 481 чол., 116 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. Проведено ротацію особового складу Запорізької, Кіровоградської, Донецької, Харківської та Полтавської областей. Розгорнуто пересувний пункт управління ДСНС.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 5 по 6 жовтня буде спостерігатися мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 7-12 м/с, 6 жовтня пориви 15-20 м/с, температура повітря до 23 градусів тепла.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій