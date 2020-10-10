Прем’єр-міністр: Україна готова до опалювального сезону

Цього року Україна підійшла до опалювального сезону з рекордно накопиченими запасами вугілля та газу. Запаси вугілля — 2,9 млн тонн, що вдвічі більше, ніж минулого року, а запаси газу — 27,7 млрд куб. м, що також на рекордному рівні за останні роки.

МОЗПро це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 9 жовтня.

За словами очільника Уряду, готовність будинків, мереж, котелень становить понад 95% по всій країні, а тому українці повинні отримати тепло у свої домівки вчасно.

«Відповідальність за те, коли буде включене опалення, несуть місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування. Уряд, у свою чергу, буде уважно стежити за процесом, щоб не виникало проблем. Адже ми бачили, що кожен рік у нас у різних містах виникають труднощі. Тому зараз попереджаю про відповідальність перед людьми і наші міністерства, і місцеву владу, і Фонд держмайна, і всіх причетних. В цьому році таких проблем бути не повинно», — зазначив Прем’єр-міністр.

За підсумками засідання Уряд схвалив рішення, яким доручив Держенергонагляду забезпечити видачу актів щодо підтвердження факту відсутності газифікації багатоквартирних будинків та відсутності в зазначених будинках системи централізованого теплопостачання.

«Ця постанова дасть змогу людям, у яких не підведений газ або відсутня система централізованого опалення, не переплачувати в цьому опалювальному сезоні за спожиту енергію», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив законопроект, яким пропонується передати повноваження встановлювати тарифи на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення від НКРЕКП до місцевої влади. «Цей законопроект приймається на виконання чергового маяка, затвердженого меморандумом з МВФ. Уряд виконує свої зобов’язання за програмою з Фондом, які мають дедлайн цього року», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України