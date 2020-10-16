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Прем’єр-міністр провів нараду з головами ОДА щодо забезпечення місцевих виборів під час пандемії COVID-19

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16 жовтня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно із Секретарем Ради національної безпеки та оборони Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Як зазначив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, наразі важливо скоординувати дії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. За його словами, Кабінет Міністрів вчасно виділив кошти на комплекс заходів для безпечного проведення виборчого процесу, проте необхідно забезпечити тепер їх реалізацію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кошти на забезпечення виборчих дільниць засобами індивідуального захисту були перераховані до місцевих бюджетів. «Доручаю головам ОДА взяти під особистий контроль цей процес, оскільки у ЦВК є застереження щодо можливих несумлінних дій представників влади на місцях. До понеділка прошу все зробити, щоб дільниці були забезпечені всім необхідним і вибори відбулись у безпечних умовах», — зазначив Глава Уряду.

Крім того, Денис Шмигаль дав доручення Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову в найкоротші терміни розв’язати питання з довідками для забезпечення голосування захворілих на COVID-19, які перебувають на лікуванні вдома. А також доручив відповідальним особам поінформувати голів облдержадміністрацій про порядок проведення голосування в інфекційних лікарнях.

Під час селекторної наради Прем’єр-міністр обговорив ситуацію в областях із завантаженістю ліжок та забезпеченістю їх подачею кисню.

«Сьогодні Міністерство фінансів підписало довідку про розподіл 572 млн грн для підведення кисню до ліжкомісць. Державне казначейство сьогодні перерахує кошти в області. Тому голів обласних держадміністрацій прошу, як було доручено, до кінця місяця чітко виконати це завдання», — наголосив Денис Шмигаль.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив Міністру охорони здоров’я до 21 жовтня також розв’язати питання щодо сертифікації українських виробників медичного кисню.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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