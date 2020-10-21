Прем’єр-міністр закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду

У середу, 21 жовтня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.

Глава Уряду повідомив статистику щодо захворюваності та заслухав інформацію про епідемічну ситуацію в Одеській, Харківській, Донецькій, Львівській областях та у м. Києві.

Денис Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

«Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню», — наголосив очільник Уряду.

Крім того, Прем'єр-міністр доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської МДА проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України