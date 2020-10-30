Уряд ухвалив рішення, яке дасть можливість розблокувати роботу системи електронного декларування

У четвер, 29 жовтня, на доручення Президента України відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому було розглянуто деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції. Засідання Уряду відбулось у присутності Президента України одразу по завершенні засідання Ради національної безпеки та оборони.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що 26 лютого 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про «незаконне збагачення».

«Одразу після того, як Володимир Зеленський став Президентом, він повернув кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це підтвердило, що команда Президента повністю віддана прагненню викорінити корупцію в Україні», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні повторюється схожа ситуація, коли Конституційний Суд визнав неконституційним частину положень законодавства про Національне агентство запобігання корупції.

«Електронне декларування — це шлях до прозорості та доброчесності чиновників. Сьогодні Кабінет Міністрів за ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків. В тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу», — заявив Прем’єр-міністр.

За підсумками розгляду питання Уряд ухвалив рішення, що дасть можливість НАЗК забезпечити відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій та проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог законодавства.

За словами Прем’єр-міністра, це рішення Уряду — лише один із кроків у питанні повноцінної роботи антикорупційних органів.

Президент України Володимир Зеленський подякував Кабінету Міністрів за оперативну реакцію та зазначив, що ухвалене рішення — це приклад злагодженої роботи держави на користь суспільства.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України