Прем’єр-міністр розповів про рішення Уряду, спрямовані на боротьбу з COVID-19

Уряд продовжить робити все можливе, аби медична система України могла надати допомогу кожному, хто її потребує. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 4 листопада.

За словами Прем’єр-міністра, Уряд збільшує кількість тестувань та кількість ліжок, активно працює, аби підвести до них кисень.

«Минулого тижня на ці потреби виділили додаткові 600 млн грн. Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за лічені хвилини. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи», — підкреслив Глава Уряду.

Денис Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів України зараз не має наміру запроваджувати локдаун країни. «Але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить Уряд вдатись до більш жорстких обмежень», — зауважив він.

Прем’єр-міністр також наголосив, що боротьба з COVID-19 так само потребує спільних зусиль. Не лише зусиль лікарів, місцевої влади, Уряду чи Парламенту. «Кожен з нас може врятувати життя інших своєю відповідальністю. Якщо буде дотримуватися обмежувальних заходів та зменшить кількість своїх соціальних контактів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України