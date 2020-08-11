Денис Шмигаль назвав джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19

Кошти на боротьбу з COVID-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають з протиепідемічними заходами. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду» 6 листопада.

Прем’єр-міністр зауважив, що ще у квітні Уряд збільшив бюджет Національної служби здоров’я України на 16 млрд грн для фінансування заходів з протидії захворювання в лікарнях.

«Станом на 5 листопада НСЗУ профінансувала «коронавірусний пакет» для лікарень на 7,3 мільярда гривень», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами очільника Уряду, фінансування потреб медицини також відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками.

«Зокрема, у сфері охорони здоров’я — це 16,3 мільярда гривень. Безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 мільярда гривень», — зауважив Денис Шмигаль.

Як зазначив Прем’єр-міністр, з них 6,5 млрд грн були спрямовані для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам, які борються з COVID-19, 4,7 млрд грн — для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я, 2,7 млрд грн — на заходи із запобігання спалахів епідемій, 1,7 млрд грн — на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень та ще 0,6 млрд грн — на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.

«Тобто ми використовуємо різні джерела фінансування для того, аби оперативно фінансувати потреби лікарень, лабораторій та збільшувати виплати нашим медикам», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що інформація про витрачені кошти є відкритою та прозорою, і всі цифри можна знайти на сайті Міністерства фінансів у дашбордах, які постійно оновлюються.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України