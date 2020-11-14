14. 11. 2020
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Прем’єр-міністр: Уряд готовий підтримати підприємців під час «карантину вихідного дня»

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Економіка України не витримає повного локдауну, тому Уряд та Міністерство охорони здоров’я разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу розробили збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 11 листопада.

МОЗ ініціювало зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні так званого «карантину вихідного дня».

«Розумію, що нові обмеження неприємні та болісні для багатьох представників бізнес-спільноти, що зайняті у ресторанній, розважальній та культурній сферах. Уряд готовий підставити плече, аби підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня», — наголосив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, повною мірою відновляться та розширяться наступні програми підтримки:

•        компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

•        програма портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом (до 80% кредиту буде покриватися державою);

•        можливість застосування механізму визнання «карантину вихідного дня» форс-мажорною обставиною, що ми зараз обговорюємо з Торговельно-промисловою палатою;

•        продовження реалізації програми доступних кредитів «5-7-9», яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Мова йде про рефінансування існуючих позик фактично під 0%.

Прем’єр-міністр зауважив, що через експонентне зростання в Україні кількості захворілих на COVID-19 суттєво збільшується навантаження на лікарні та українських лікарів.

«Ковід може призупинити наша відповідальність у дотриманні протиепідемічних заходів: дистанція, носіння маски, використання антисептиків. Якщо захворів член вашої родини, залишайтесь на самоізоляції. Держава сплачуватиме за лікарняний», — підкреслив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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