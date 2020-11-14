На час карантину вихідного дня робота транспорту не зупинятиметься, - Владислав Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, як працюватиме пасажирський транспорт в Україні в умовах загальнодержавного карантину та карантину вихідного дня. Про це він написав у своєму телеграм-каналі за підсумками засідання Уряду сьогодні, 11 листопада.

“Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень. А під час авіаподорожей за кордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир”, - прокоментував ситуацію Владислав Криклій.

Разом з тим, за словами Міністра, на час карантину вихідного дня робота громадського транспорту не зупинятиметься.

Міністерство інфраструктури України