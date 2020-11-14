Уряд забезпечує фінансову підтримку громадянам у разі захворювання на COVID-19 та під час самоізоляції

Сьогодні на засіданні Уряду Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила про реалізацію програми, яку Уряд запровадив для підтримки громадян, що перебувають на самоізоляції.

„Уряд через Фонд соціального страхування забезпечує соціальний захист застрахованих осіб, допомагаючи запобіганню виникнення та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, фінансує допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання громадян на COVID-19, а також надає допомогу під час перебування на самоізоляції під медичним наглядом”, – сказала Марина Лазебна.

За словами Міністра, 39 725 українських працівників, в тому числі, 8 200 медиків, які знаходились на самоізоляції від COVID-19, отримали виплати на суму майже 50 млн гривень. Розмір виплати від Фонду для застрахованої особи складає 50% її середньої зарплати незалежного від страхового стажу працівника, для медичних працівників це 100% середньої зарплатні.

Марина Лазебна звернулася до працівників і роботодавців: „Якщо Ви мали контакти з особами, що захворіли на COVID-19, дуже важливо бути свідомими, дотримуватись режиму самоізоляції!

- Перше, що повинен зробити працівник - це звернутися до роботодавця, пояснити, що мав контакт з особою, яка захворіла на COVID-19 та попросити два тижні працювати в дистанційному режимі. Відповідно до рішення Уряду, роботодавці на сьогодні мають право перевести своїх працівників на дистанційну (надомну) роботу.

- Якщо такої можливості, з огляду на характер виконуваної роботи або позицію роботодавця, немає, то скористайтесь державною програмою підтримки самоізоляції.

- Фонд може оплатити період перебування працюючих українців на самоізоляції у разі безпосереднього контакту з хворим на COVID-19.

- Для цього працівник має телефоном у дистанційному режимі звернутись до свого сімейного лікаря, який відкриє листок непрацездатності.

- Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності „ізоляція від COVID-19–11” своєму роботодавцю.

- У свою чергу, роботодавець на підставі отриманого від працівника листка непрацездатності оформлює заяву-розрахунок із зазначенням причини непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду для здійснення фінансування”.

Також з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Фондом соціального страхування України організовано дистанційний прийом заяв-розрахунків від страхувальників, зокрема електронною поштою.

Фонд соціального страхування України