Прем’єр-міністр: Рішення Уряду підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України

У п’ятницю, 13 листопада, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України. Також були присутні керівники міністерств та апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Під час наради порушили питання забезпеченості лікарень киснем, а також оновлених протиепідемічних заходів.

Прем’єр-міністр поінформував голів обласних державних адміністрацій про те, що з 13 листопада набули чинності зміни до постанови №641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів на всій території України та запровадження карантину вихідного дня.

Денис Шмигаль зазначив, що за рішенням Уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

«У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував очільника Уряду про те, що відбулися перемовини з великими торговельними мережами, і всі учасники ринку запевнили представників держави, що працюватимуть згідно із законодавством. Крім того, Арсен Аваков зазначив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

За результатами наради було доручено Держпродспоживслужбі спільно з Національною поліцією здійснювати перевірки на дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах та на продуктових ринках.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України