Прем’єр-міністр: Головна мета сьогодні — не допустити колапсу медичної системи

Наразі в Україні спостерігається зростання кількості захворілих на COVID-19 на рівні 12 тисяч нових випадків за добу, і медична система здатна впоратися з таким навантаженням. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» 16 листопада. Проте, як підкреслив очільник Уряду: кількість лікарів обмежена і фізичні можливості лікарів також обмежені.

«Ми постійно працюємо над збільшенням кількості ліжок та підведенням до них кисню. Але може настати момент, коли лікарі стоятимуть перед складним вибором: чиє життя рятувати. І через це нам потрібно вже зараз робити кроки, які допоможуть нам призупинити приріст захворюваності», — зазначив Денис Шмигаль.

Карантин вихідного дня, за словами Прем’єр-міністра, — і є тим кроком, щоб призупинити мобільність населення та широкі соціальні контакти, які найбільше відбуваються у вихідні саме в тих галузях, яких торкнулися обмеження.

«У ці вихідні мобільність зменшилась. На 19% у суботу, та на 27% в неділю. Це важливі показники, які, за даними досліджень міжнародних наукових інституцій, можуть до трьох разів зменшити розповсюдження хвороби», — наголосив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що в Уряду є готові інструменти підтримки бізнесу. І незабаром відбудеться зустріч із представниками всіх галузей, які опинилися під негативним впливом карантину вихідного дня.

Денис Шмигаль також наголосив, що люди, які лікуються амбулаторно, мають повне право вимагати необхідного комплексу ліків та лікування, а лікарі зобов’язані їм їх надавати. Коштів на це, за його словами, виділено достатньо.

«Усі пакети НСЗУ ще в травні-червні перераховані, і місцевим та комунальним лікарням коштів виділяється достатньо. Питання до головних лікарів: як виплачується зарплата, як закуповуються ліки. Тут треба дивитися на кожну лікарню індивідуально. Ці питання стоять на контролі департаментів охорони здоров’я ОДА та на контролі міських голів. Всіх коштів, яких необхідно для лікування й закупівлі ліків, держава виділяє достатньо», — зазначив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України