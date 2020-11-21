Україна закупить 6 мільйонів експрес-тестів, — Денис Шмигаль

Приблизно 6 мільйонів експрес-тестів отримають сімейні лікарі та мобільні бригади швидкої допомоги в Україні.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 18 листопада.

За словами очільника Уряду, Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення Кабінету Міністрів щодо виділення 1 млрд грн на придбання майже 6 мільйонів експрес-тестів. «Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування», — зазначив він.

Прем’єр-міністр також повідомив, що на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах всіх областей України буде спрямовано ще 900 млн грн.

«Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки організації мобільних госпіталів. Будемо сподіватися, що до їх використання не дійде, але мусимо бути готові та передбачити всі можливі варіанти», — зазначив Денис Шмигаль.