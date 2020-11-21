Прем’єр-міністр обговорив з Віце-президентом ЄІБ закупівлю Україною вакцини проти COVID-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 листопада провів онлайн-зустріч із Віце-президентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Сторони обговорили фінансування спільних інвестиційних проектів та розширення співпраці за рахунок нових програм.

Прем’єр-міністр подякував ЄІБ за готовність розглянути можливість перерозподілення 50 млн євро в межах спільного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» на протидію пандемії COVID-19.

«Також будемо вдячні за якнайшвидший розгляд питання щодо використання коштів за цією програмою на закупівлю вакцини проти COVID-19. Ми розраховуємо закупити ефективну та безпечну вакцину, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ, щоб провакцинувати частину населення щойно з’явиться така змога», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив пані Віце-президенту, що Україна зацікавлена в розширенні подальшої співпраці з Європейським інвестиційним банком, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України.

Також Україна розраховує на підписання в грудні проекту «Міський громадський транспорт України ІІ», спрямованого на оновлення рухомого складу міського громадського електротранспорту в середніх і великих містах, а також проекту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)», що має допомогти у відновленні доріг в Луганській області задля підтримки сільськогосподарського сектору.

Крім того, Денис Шмигаль висловив сподівання, що Україні та ЄІБ вдасться спільно завершити найближчим часом роботу з підготовки проекту «Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Бориспіль» та «Програми з відновлення України».

«Цінуємо співпрацю між Україною та Європейським інвестиційним банком. Розраховуємо, що спільно зможемо напрацювати можливі механізми підтримки України у період пандемії», — зазначив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Тереза Червінська відзначила чудову співпрацю між Україною та ЄІБ та рішучість Уряду в продовженні реформ. Пані Віце-президент наголосила, що Україна залишається у високих пріоритетах Європейського інвестиційного банку.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України