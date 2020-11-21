Михайло Федоров: Довідку про склад сім’ї більше не вимагатимуть для держпослуг

Міністерство цифрової трансформації ліквідувало довідку про склад сім’ї, що була необхідна для отримання низки державних послуг. Це зменшить адміністративне навантаження та спростить отримання державних послуг для українців.

"Ми продовжуємо ліквідовувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей задля бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання п’яти послуг, які вимагають надання такої довідки. На черзі — ще спрощення 20 послуг", – підкреслив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кабінет Міністрів України 18 листопада схвалив пропозиції Мінцифри щодо виключення довідки про склад сім’ї з переліку документів, що подаються заявниками під час отримання 6 державних послуг.

Довідка про склад сім’ї більше не потрібна:

під час призначення грошової допомоги у разі загибелі або смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів війни;

під час оформлення виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника чи його звільнення з Держспецзв’язку;

під час виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) житла;

під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

під час подання військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за належне їм для утримання житлове приміщення.

Чинним законодавством України не передбачено отримання такої довідки і також не визначено орган, який видає таку довідку. Це зробило неможливим отримання такої довідки заявниками і додатково обтяжувало українців бюрократичними процедурами.

Раніше за ініціативи Мінцифри Уряд скасував довідку про склад сім’ї для альтернативної служби.

Міністерство цифрової трансформації України