Плануємо до 2030 року замінити весь громадський транспорт на електричний, - Владислав Криклій

Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, тому в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні, 19 листопада, під час Global e-Mobility Forum, організованому Міністерством клімату і довкілля Республіки Польща. Участь у форумі також взяли Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Міністр клімату і довкілля Польщі Міхал Куртика, Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан, урядовці та представники влади з Великої Британії, Швеції, Чехії, Норвегії, Швейцарії, Андорри, Португалії, Греції, Єгипту та інших країн.

«Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них. У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проекту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ», який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт», - зазначив Владислав Криклій.

Крім цього, спільно з бізнесом і громадськістю Міністерство розробило проект стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Владислав Криклій додав, що Міністерство активно вболіває та повністю підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і у свій час доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари. Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

«Сьогодні в Україні близько 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого у містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих», - підсумував Міністр.

Нагадаємо, 9 вересня на своєму засіданні Уряд підтримав розроблений Мінінфраструктури законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”. Він чітко визначає в законодавстві України терміни “електричний транспортний засіб” (“електромобіль”), “електробус”, “станція зарядки електромобілів”, “вантажний електромобіль”, “легковий електромобіль”, “гібридний електромобіль”, “плагін-гібридний електромобіль”.

Міністерство інфраструктури України