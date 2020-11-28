Денис Шмигаль: Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемічної ситуації

Мови про запровадження більш жорстких карантинних заходів зараз не йде. Водночас Уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину зимових свят. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 25 листопада.

«Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — це період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації», — заявив Прем’єр-міністр та додав, що кроки Уряду мають бути зрозумілими й передбачуваними для людей та бізнесу.

Очільник Уряду нагадав, що в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин вихідного дня. Він підкреслив, що остаточну ефективність та результат такої моделі можна буде оцінити на початку грудня.

«Вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв’язку, через запровадження карантину вихідного дня мобільність населення опустилася до найнижчого рівня з часу повного карантину навесні. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, і відповідно розривається ланцюг зараження», — зазначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початок грудня. «Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні й за кількістю зайнятих ліжкомісць і за кількістю захворілих», — відзначив він.

Для напрацювання оптимальної моделі протиепідемічних заходів, Уряд, як відзначив Прем’єр-міністр, тісно співпрацює з місцевою владою, з міськими головами та бізнесом.

«Минулого тижня Уряд розіслав опитування всім очільникам міст щодо того, які протиепідемічні обмеження вони вбачають найбільш доцільними та оптимальними. Вже маємо думку голів ОДА. Тепер очікуємо на позицію міських голів», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України