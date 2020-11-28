28. 11. 2020
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У 2021 року державне фінансування отримають виключно проекти будівництва, в яких враховано вимоги безбар’єрності

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Інклюзія та доступність об’єктів, у першу чергу соціальної інфраструктури та громадських місць, мають бути враховані в усіх проектах, що будуть реалізовуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у наступному році. Мінрегіон ретельно відстежуватиме дотримання вимог доступності на цих об’єктах. Про це йшлося під час наради з головами облдержадімінстрацій під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Зокрема, у 2021 році планується переглянути та посилити заходи державної політики з питань безбар’єрності.

«У двотижневий термін ОДА мають провести моніторинг діючих обласних та місцевих програм з питань безбар’єрності та надати перелік Мінрегіону. Також вони повинні надати інформацію щодо програм, які передбачають професійну підготовку з подальшим працевлаштуванням для молоді, жінок, осіб з інвалідністю та людей похилого віку, а також план комунікаційних, організаційних та навчальних заходів, що посилять просування безбар’єрності в регіонах», — зазначив Олексій Чернишов.

За результатами всеукраїнського дослідження, проведеного у 2020 році Київським міжнародним інститутом соціології, понад 84% жителів міст та територіальних громад вважають заходи з безбар’єрності важливими, а 30% — невідкладними.

Нагадаємо, днями в рамках ініціативи Першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» Мінрегіон, Київська ОДА та Славутицька міська рада підписали Меморандум про розвиток безбар’єрності архітектури. Місто Славутич, яке вже має багато напрацювань та результатів у створенні універсального міського середовища, має стати першим в Україні повністю безбар’єрним містом та практичним доказом впровадження реальних безбар’єрних рішень в архітектурі.

Міністерство розвитку громад та територій України

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