Денис Шмигаль: Голови міст та ОДА підтримують карантинні обмеження щодо святкових заходів

Голови міст обласного значення та голови обласних державних адміністрацій спільні у позиції щодо повної заборони або часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів України 2 грудня.

«Думка регіонів для нас важлива, тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій», — сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль зауважив, що Уряд стосовно визначення таких карантинних заходів працював із асоціативними структурами, які об’єднують міські ради та громади.

Так, за словами Прем’єр-міністра, голови міст та голови ОДА погодилися щодо необхідності або повної заборони, або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків.

«Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону з проведення концертів. Водночас встановлення новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно із законом, Уряд повідомить про рішення за 7 днів до його запровадження або раніше.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України