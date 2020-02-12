Прем’єр-міністр озвучив програми підтримки людей та бізнесу в разі запровадження жорстких карантинних обмежень

Президент України та Уряд спільно працюють над імплементацією та просуванням кроків з підтримки людей та бізнесу в разі запровадження більш жорстких карантинних заходів.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Кабінету Міністрів України 2 грудня.

Зокрема, очільник Уряду зазначив, що для підтримки людей, які можуть втратити доходи в разі посиленого карантину, передбачається надання одноразової допомоги в розмірі 8 тис. грн.

«Дія програми поширюється як на ФОПів, так і на громадян, які працюють як наймані працівники. За розрахунками Мінекономіки на таку допомогу зможуть розраховувати 1,2 млн українських громадян», — повідомив Прем’єр-міністр.

Також, за словами Дениса Шмигаля, буде передбачена програма для збереження робочих місць: підприємцям, що скорочують час працівників під час вимушеного карантину пропонується надавати до 8 тис. грн на кожного такого працівника.

«Ще один інструмент підтримки — це одноразова компенсація по ЄСВ за найманих працівників. За розрахунками Мінекономіки на таку допомогу зможуть розраховувати 120 тис. осіб. Серед інших програм: погашення податкового боргу для громадян, які мають борг до 3 тис. грн, та звільнення ФОПів першої групи від сплати єдиного податку та ЄСВ», — зазначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль відзначив, що інструменти підтримки зможуть бути застосовані в разі введення жорстких карантинних обмежень. За його словами, Президент України Володимир Зеленський вже подав відповідні ініціативи до Верховної Ради.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, Уряд паралельно розробляє інші програми, частина з яких вже працює. Зокрема, матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років, та подальше забезпечення програм, що передбачають допомогу по тимчасовій непрацездатності.

«Уряд ухвалив рішення, які дозволять забезпечити компенсацію втрат працівникам у разі захворювання або самоізоляції. Програма в тому числі спрямована на те, щоб уникнути практики, коли працівник замовчує про контакт із хворим, аби не втратити робочі години та заробіток», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, за словами Прем’єр-міністра, ведеться робота щодо спрощення доступного фінансового ресурсу: окрім запланованого розширення програми «5-7-9», Уряд запустить додатковий інструмент портфельних гарантій. «Це програма на 5 млрд грн, коли держава гарантуватиме 80% тіла кредиту перед банком», — наголосив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України