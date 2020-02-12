Уряд уповноважив Владислава Криклія укласти фінансову угоду з ЄІБ щодо проекту з оновлення доріг Луганщини

2 грудня, на своєму засіданні Уряд схвалив розпорядження КМУ «Про залучення коштів позики від ЄІБ для реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)» у розмірі 100 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення дорожньої інфраструктури Луганщини.

Уряд також схвалив розпорядження Президента «Про делегацію України для участі у переговорах з ЄІБ щодо укладення Фінансової угоди «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)» та уповноважив Міністра інфраструктури Владислава Криклія підписати зазначену угоду від української сторони.

«Впровадження цього важливого для східного регіону проекту не лише сприятиме розбудові інфраструктури Луганщини, а й дозволить повністю інтегрувати її в економіку України. Залучені кошти ЄІБ у розмірі 100 млн євро будуть спрямовані на виконання ремонтних робіт на 2 ділянках автодороги Р-66 КПП «Демино-Олександрівка»-Сватове-Лисичанськ-Луганськ. Вкотре дякую нашим постійним міжнародним партнерам за співпрацю та підтримку України в розбудові сучасної та якісної інфраструктури для людей», - зазначив Владислав Криклій.

Окрім 100 млн євро позики від ЄІБ у рамках Проекту ЗВ на відновлення доріг у Луганській області Україна також отримає 65 млн доларів позики від МБРР. Всі ці кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів:

- Н-26 Чугуїв-Мілове;

- Р-66 КПП «Демино-Олександрівка»-Сватове-Лисичанськ-Луганськ;

- Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут.

Всього у рамках проекту в регіоні планується оновити близько 183 км автошляхів загального користування державного значення.

Міністерство інфраструктури України