Денис Шмигаль: Цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів

Впродовж 2020 року створено значний поступ у формуванні умов для розвитку як громад та регіонів, так і країни загалом. Про це у своєму виступі зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи діалог Уряду та місцевого самоврядування «Україні — сучасне європейське самоврядування!».

«Завдяки спільним зусиллям у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування», — зазначив очільник Уряду.

Зокрема, як відзначив Денис Шмигаль, Уряд затвердив 1469 територіальних громад, а Верховною Радою був схвалений новий адміністративно-територіальний устрій субрегіонального рівня, внаслідок чого утворено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.

За словами Прем’єр-міністра, Уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким впорядковуються питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування й РДА.

«Цей закон стосується впорядкування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням районів. Ми говоримо про правонаступництво щодо майна, про права та обов’язки ліквідованих районних рад і про багато речей, які з цим пов’язані», — зауважив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що одне з головних завдань децентралізації — це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їх отриманні.

«Ідеться, перш за все, про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що це особливо важливо у зв’язку з ухваленим законом про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП.

Як наголосив Глава Уряду, ЦНАПи тепер можуть створювати лише органи місцевого самоврядування, й у кожній громаді має бути свій ЦНАП із широким спектром послуг.

Денис Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, насамперед про вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.

«Подальші кроки розвитку для кожної громади є дуже індивідуальними. Але важливим є стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього ми маємо нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року», — відзначив очільник Уряду.

На завершення Прем’єр-міністр привітав представників місцевого самоврядування з професійним святом та побажав плідної праці задля добробуту людей та зміцнення країни.

У відкритому діалозі взяли участь представники Уряду, народні депутати, члени Асоціації міст України, Асоціації об’єднаних територіальних громад, Української асоціації районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації громад та інші.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України