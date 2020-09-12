Мінфін: Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала від Європейської Комісії 1-й транш в рамках нової (виняткової) програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 мільйона євро.

«Ми вдячні Європейській Комісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в Україні», - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України