11. 12. 2020
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Мінрегіон ініціює відновлення архітектурно-будівельного контролю на місцях

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Міністерство розвитку громад і територій ініціює відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України № 553 «Про порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». У середу, 10 грудня, проект постанови розісланий на погодження ЦОВВ і буде розглянутий вже на найближчому черговому засіданні Уряду.

«Через відсутність держконтролю, зокрема, зі сторони органів місцевого самоврядування, в українських містах виник будівельний колапс. Оскільки місцева влада жодним чином не може вплинути на самочинне будівництво, це вже призводить до трагічних наслідків. Ми всі чудово пам’ятаємо інцидент в Одесі, де обвалилася частина житлового будинку, пам’ятки архітектури, внаслідок незаконних робіт забудовника з демонтажу будівлі, що розташована поруч. Така ситуація, нажаль, відбувається по всій країні», – пояснив таке рішення Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

За його словами, лише впродовж останнього місяця зафіксовано понад 70 звернень від органів місцевого самоврядування щодо незаконних забудов, які з’явилися в їхніх містах з березня цього року. Основна їхня скарга, що вони ніяк не можуть вплинути на недобросовісних забудовників.

Відновлення повноважень місцевим органам влади здійснювати архітектурно-будівельний контроль, дозволить зупинити незаконне будівництво на місцях. А також здійснювати планові та позапланові перевірки.

Міністр наголосив, що цей крок жодним чином не зупиняє реформу містобудування, розпочату в березні цього року. «ДАБІ буде ліквідовано. Крок за кроком ми зупинимо корупцію та хаос, і наведемо лад у питаннях містобудування», – наголосив Олексій Чернишов.

Міністерство розвитку громад та територій України

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