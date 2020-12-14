Прем’єр-міністр вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Меморіальному комплексі жертвам Чорнобильської катастрофи в Києві за участю Президента України Володимира Зеленського відбулася церемонія покладання квітів.

Участь у заході з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС також взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Перші особи держави встановили кошик квітів біля пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України