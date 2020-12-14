Відсьогодні ФОПи й наймані працівники можуть оформити заявку на державну допомогу у зв’язку з «карантинними канікулами»

Сьогодні, 14 грудня, на порталі «Дія» запрацювала послуга – подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.

Якщо ваша діяльність – основний вид діяльності підпадає під обмеження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ви можете оформити заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги до 31 грудня включно.

Отримати допомогу від держави можуть:

1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;

організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

2. ФОПи, якщо:

станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;

займається діяльністю понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо не є одночасно найманим працівником.

Як оформити заяву на порталі «Дія»?

Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.

для авторизації у порталі. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

за допомогою електронного підпису або BankID. У розділі «Послуги» оберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам.

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.

Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.

Відео як скористатися /за посиланням/

Як оформити заяву в застосунку?

Авторизуйтесь у застосунку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі “Послуги” натисніть “Отримати допомогу”.

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.

Докладна інформація на порталі «Дія».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України