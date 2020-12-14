14. 12. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Сьогодні, 14 грудня, на порталі «Дія» запрацювала послуга – подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.

Якщо ваша діяльність – основний вид діяльності підпадає під обмеження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  ви можете оформити заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги до 31 грудня включно.

Отримати допомогу від держави можуть:

1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

  • основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
  • організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;
  • середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;
  • найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

2. ФОПи, якщо:

  • станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
  • займається діяльністю понад 3 місяці;
  • сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
  • якщо не є одночасно найманим працівником.

Як оформити заяву на порталі «Дія»?

  • Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.
  • Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  • У розділі «Послуги»  оберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам.
  • Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
  • Підтвердіть своє поточне місце роботи.
  • Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
  • Перевірте та надішліть заповнену заяву.
  • Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.

Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.

Відео як скористатися /за посиланням/

Як оформити заяву в застосунку? 

Авторизуйтесь у застосунку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі “Послуги” натисніть “Отримати допомогу”.

Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.

Докладна інформація на порталі «Дія».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      