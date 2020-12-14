Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Сьогодні, 14 грудня, на порталі «Дія» запрацювала послуга – подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
Якщо ваша діяльність – основний вид діяльності підпадає під обмеження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ви можете оформити заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги до 31 грудня включно.
Отримати допомогу від держави можуть:
1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:
- основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
- організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;
- середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;
- найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.
2. ФОПи, якщо:
- станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
- займається діяльністю понад 3 місяці;
- сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
- якщо не є одночасно найманим працівником.
Як оформити заяву на порталі «Дія»?
- Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
- У розділі «Послуги» оберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам.
- Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
- Підтвердіть своє поточне місце роботи.
- Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
- Перевірте та надішліть заповнену заяву.
- Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.
Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.
Відео як скористатися /за посиланням/
Як оформити заяву в застосунку?
Авторизуйтесь у застосунку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
У розділі “Послуги” натисніть “Отримати допомогу”.
Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.
Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.
Результат: Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року.
Докладна інформація на порталі «Дія».
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України