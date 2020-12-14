Уряд спрямував 6 млрд грн до Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії бюджетних коштів

14 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

Так, із метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік.

Нагадаємо, станом на 10.12.2020 обсяг виділених коштів з Фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки – 45,5 млрд гривень.

Міністерство фінансів України