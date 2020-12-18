Денис Шмигаль озвучив деталі Національного плану вакцинування від COVID-19

Уряд вже наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я.

Про це з трибуни Верховної Ради зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» 18 грудня.

Прем’єр-міністр зауважив, що робота з підготовки кампанії вакцинування від COVID-19 розпочалась з вересня 2020 року. За його словами, на базі ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» було зібрано робочу експертну групу, куди увійшли українські лікарі та експерти, представники Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, ЮНІСЕФ тощо.

«Основним завданням плану вакцинування до кінця 2021 року є охоплення щепленням проти COVID-19 50% населення України — майже 21 млн людей. Враховуючи те, що закупівлю вакцин неможливо виконати одразу для всіх громадян, постає необхідність визначення пріоритетних груп населення, які мають отримати вакцини найпершими», — зазначив Денис Шмигаль.

Як відзначив очільник Уряду, на основі рекомендацій ВООЗ, Попередньої рамкової програми щодо справедливого розподілу вакцини від COVID-19 та інших експертних груп, було виокремлено низку пріоритетних груп для вакцинування від COVID-19:

• Медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії COVID-19;

• Військовослужбовців, які беруть участь в ООС;

• Працівники соціальної сфери, включаючи соціальних працівників;

• Особи, які проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, та персонал таких закладів;

• Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну поліцію, Нацгвардії, військовослужбовців ЗСУ, МВС;

• Вчителі та інші працівники сфери освіти;

• Люди похилого віку (60 років і старше), які перебувають у групах ризику.

Прем’єр-міністр також зауважив, що серед відповідних груп також є поетапність розгортання вакцинування залежно від кількості отриманих вакцин.

Як підкреслив Денис Шмигаль, вакцинування планується проводити на базі наявних кабінетів щеплень. За інформацією профільного Міністерства, станом на грудень 2020 року в Україні їх нараховується більше 11 тисяч.

«Для проведення щеплень передбачається створення мобільних бригад, а також залучення мережі сімейних лікарів, через яких також відбуватимуться щеплення», — зауважив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього Уряд веде перемовини по двох напрямках — безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані.

«У березні очікується перша партія з 8 млн вакцин для 4 млн українців в межах ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю вакцин закладено в держбюджет, додатково ведуться перемовини щодо фінансування з міжнародними партнерами України», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, наступного року в Держбюджеті закладено створення спеціального фонду, кошти якого будуть спрямовані на фінансування вакцинування від COVID-19 та підвищення зарплат медикам.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України