Уряд затвердив нову Державну програму безпеки руху, - Владислав Криклій

21 грудня, на своєму засіданні Уряд затвердив нову Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. Документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року. Її головна мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить щорічно вберегти більше 1000 людських життів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно Уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси «Зважування у русі», камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи. Вдячний Уряду за схвалене рішення», - зазначив Владислав Криклій.

Зокрема, Державна програма безпеки спрямована на:

- зниження рівня смертності внаслідок ДТП та ступеня тяжкості їх наслідків для учасників дорожнього руху;

- зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму;

- підвищення рівня дотримання правил дорожнього руху його учасниками.

У 2021 році на її реалізацію передбачено 2,4 млрд грн, за які заплановано:

- побудувати нові розв’язки кільцевого типу та освітлені пішохідні переходи зі світлофорами на вимогу;

- влаштувати нові демпферні системи, комплекси «Зважування у русі» для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчики для зупинки і зважування;

- розширити систему автофотовідеофіксації, встановивши ще 125 КАФ;

- придбати фантоми і спецавтомобілі для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.

Нагадаємо, 21 жовтня на своєму засіданні Уряд затвердив нову Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Вона складається з таких напрямів:

- цифровізація та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху; - розбудова сучасної інфраструктури безпеки;

- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

- створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;

- довготривала масштабна кампанія, покликана суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

Міністерство інфраструктури України