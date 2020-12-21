Прем'єр-міністр привітав початок роботи місії МВФ в Україні

Україна рухається в напрямку продовження всіх реформ та не збирається звертати з цього шляху.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар. Зустріч відбулася 21 грудня у форматі відеоконференції з нагоди початку роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію ми все одно будемо дотримуватися тих принципів і тих зобов’язань, які ми досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема», — сказав Глава Уряду.

У ході розмови Денис Шмигаль зазначив Іванні Владковій-Голлар, що Україна вже ухвалила бюджет, який сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності.

«У нас є чітке бачення, як ми будемо рухатися в частині реформ, у тому числі антикорупційної та судової», — відзначив він.

Прем’єр-міністр привітав старт чергової місії МВФ в Україні. А також подякував представникам Уряду, Офісу Президента, Національного банку України та всім причетним за роботу, яка була виконана для початку роботи місії.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України