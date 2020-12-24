Денис Шмигаль: Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин

Уряд активно працює, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 23 грудня.

За його словами, найвище керівництво держави веде перемовини по двох напрямках: з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже виробляються.

«Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлі вакцин. Майже 3 млрд грн вже закладено у держбюджеті. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», — відзначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовується можливість закупівлі вакцин проти COVID-19.

«Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС. Алгоритм дій узгоджений в рамках всіх гілок влади, і ми по ньому рухаємось», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду також відзначив, що Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

«Цей документ фактично має стати комплексною методичкою для реалізації основної мети — вакцинації якнайбільшої кількості груп населення у найближчий рік», — сказав Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, план включає пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України