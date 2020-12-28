28. 12. 2020
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Мінфін створив ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» для доступної іпотеки

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Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут ПАТ «Українська фінансова житлова компанія»*, що створено для розробки та втілення механізму доступної іпотеки. Зокрема, йдеться про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7 % річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Сергій Марченко привітав Василя Шкуракова з призначенням на посаду генерального директора ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» та побажав успіху у втіленні важливих задач, покликаних вирішити житлове питання для громадян України.

Також він подякував Василю Шкуракову за його сумлінну працю на посаді заступника Міністра фінансів, його внесок у розробку та просування справи доступної іпотеки та за участь в реалізації Середньострокової стратегії управління державним боргом.

Довідково

*Метою діяльності ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Міністерство фінансів України

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